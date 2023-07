Jedním takovým je přímo v Klatovech Kolonáda. Jde o místo hojně navštěvované, jelikož se nachází ve velkém parku, který je po rozsáhlé obnově a je vyhledávaným místem k procházkám či posezení. Ale musíte tam s hotovostí, důvodů má provozovatel Jan Prach hned několik. „Za mě je to určitě otázka zrychlení plateb, protože přes terminál je to pomalejší. A zatím mi nikdo ani nedokázal nabídnout možnost, jak propojit kasu s terminálem, takže by se muselo vše naťukávat na terminál, pak čekat, než platba proběhne, to je vše zdržování. S tím jsou spojená i dýška, která by se musela složitěji oddělovat, rovněž naklikávat. Hotovostní platbou je vše jednodušší. Dalším důvodem jsou i poplatky bance, které se musí platit, a v našem případě i v zimě, kdy máme zavřeno, což se mi nelíbí,“ řekl Prach, který ale přiznává, že jednou možná tuto službu bude muset zavést, jelikož jsou právě stále rozšířenější platby hodinkami, které mají lidé stále u sebe, a to i když si jdou do parku zaběhat nebo projet se na cyklostezku. Pro ně by pak bylo jednodušší nemuset mít u sebe peníze, když dostanou chuť na jídlo či jen pití. Jediné, co je na Kolonádě možné, je platba přes QR kód čili převodem. „To ale využíváme jen v krajním případě, když nechceme lidi posílat do bankomatu. I tohle je zdlouhavé, protože si pak musíme brát lidi stranou, abychom viděli, že k převodu došlo,“ poznamenal Prach.