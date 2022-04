„Jde o reliéf sv. Anny Samotřetí, který je kopií sochy, jejíž originál je pověšen v muzeu v Kašperských Horách. Původem je ale právě z naší kaple v Roku. V minulosti se do kaple někdo vloupal a ukradl ji. Následně byla nalezena, dostala se do rukou památkářů a pak byla přestěhována právě do muzea. My jsme nechali pro kapli vyrobit kopii,“ řekl Václav Blažek, který se o kapli stará.