Ale přišel rok 2014 a změnili názor. Tehdy se konalo setkání rodáků a starostka obce přišla za majiteli s tím, že by se lidé chtěli do kaple podívat. „Pustili jsme je tam a lidé byli nadšení. Říkali, že je tam pěkná akustika a že by se zde dali dělat pěkné koncerty. Já jsem se toho chytla, k Vánocům jsem dostala dvanáctimetrové lešení od manžela a dali jsme se do toho. Vybílili jsme, udělali oltáře. Dělají se zde koncerty a už je to tradicí. Kaple je moje třetí dítě a mám to tady ráda,“ uvedla Pantoflíčková.

Vloni pokračovala se zkrášlením kaple a pořídila do ní tři obrazy od již zmiňovaného malíře. „Dne 4. srpna 2020 mi umřel manžel a můj zeť znal Petra Hájka a ukázal mi, jak krásné obrazy dělá. Takže mi manžela namaloval a pak i celou rodinu a další obrazy. Teď mám od něj i tři v kapli,“ poznamenala majitelka.

„Je o Poslední večeři, Zrození Adama a Vyhnání z ráje. Shodou okolností jsou tyhle dva obrazy v Sixtinské kapli hned vedle sebe. Neumím si představit, jaký prostor by byl lepší pro tenhle typ obrazů, než kaple. Líbí se mi tady,“ řekl Hájek.

U cesty, která vede ke kapli, je ještě instalován kříž se zhruba dvoumetrovým obrazem Ukřižování Ježíše Krista, která je rovněž dílem klatovského malíře. „Mluvila jsem s paní starostkou a ona říkala, že v místě dříve kříž stával, tak jsem se rozhodla, že tam musí být. Přemýšleli jsme, jak ho tam dát, aby se obraz neponičil. Nakonec jsme ho umístili do plechového obalu a zepředu je zakrytý plexisklem,“ dodala Pantoflíčková.

Součástí kaple je také zvonice se dvěma zvony.