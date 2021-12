Kaplan naslouchá a rozmlouvá s pacienty, jejich rodinami, ale dokáže podpořit i personál nemocnice. Laskavá setkání s duchovními pomáhají snižovat stres, vyrovnat se s obavami, pochopit náročnou životní situaci nebo najít ztracený smysl života. Kaplan poskytuje péči všem lidem bez rozdílu vyznání nebo názoru, nikoho nenutí k víře a zachovává mlčenlivost. Služby duchovních vyhledávají i lidé z řad personálu nemocnice, když se cítí psychicky vyčerpáni nebo mají rodinné starosti.

Obrátit se na kaplana může zkrátka kdokoliv, kdo si potřebuje popovídat a hledá podporu blízkého člověka.

Wojciech Pelowski, farář z Kolovče, se stal kaplanem Domažlické nemocnice v září. Už vloni pomáhal v první linii jako sanitář a pečoval o covidové pacienty. Brzy se v nemocnici stal vyhledávaným pro svůj dar naslouchat druhým, povzbudit je a podpořit v nelehkých životních situacích. Je to člověk, který do nemocnice přinesl zase nový rozměr, jak s pacienty promlouvat, a z jejich pohledu, jak pobyt v nemocnici strávit a vnímat. Spousta z nich se doslova těší, až za nimi opět přijde,“ vysvětluje ředitel nemocnice Petr Hubáček, proč se společně se sanitářem Pelowskim, ale i s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, dohodli na rozšíření spolupráce do oblasti spirituální péče.

„Duchovní péči vykonává kaplan v nemocnici pravidelně v úterý a ve středu. Na vyžádání pacientů nebo jejich blízkých je ale k dispozici i v jiné dny dle možností. Do nemocnice ale nadále chodí i jako sanitář. Příležitostně slouží dokonce i na covidových lůžkách,“ sdělil mluvčí nemocnic Plzeňského kraje, Jiří Kokoška.

S pomocí biskupa Tomáše Holuba zřídili stejnou pozici i v Rokycanské nemocnici.

Kněz rokycanské farnosti Tomáš Kadlec rozšířil tým nemocnice začátkem prosince.

„Pacientům i personálu bude kaplan k dispozici každé úterý nebo rovněž na zavolání,“ uvedl mluvčí.

„Mít ve svém týmu nemocničního kaplana jsme zvažovali již dříve. Až ale tato doba, a dění kolem pandemie, naše rozhodnutí vytvořit tuto pozici urychlila,“ popisuje ředitel Rokycanské nemocnice Jaroslav Šíma s tím, že jarní i současné omezení návštěv je hlavně pro dlouhodobé a starší pacienty skličující a zhoršuje to jejich psychické rozpoložení.

„V prvních dnech bych se chtěl seznámit se skladbou pacientů a představit se minimálně těm, kteří tu s velkou pravděpodobností stráví významnou část adventu. Prožít toto období v nemocnici se zdravotními potížemi, bez možnosti vidět osobně své blízké je pro většinu velmi skličující,“ říká Tomáš Kadlec duchovní, který by jim proto pravidelným setkáváním, rozmlouváním i nasloucháním chtěl zajistit důležitý sociální kontakt, ale případně i zprostředkovat lepší a intenzivnější kontakt s rodinou a blízkými.

Nemocničního kaplana má už několik let Klatovská nemocnice. Stodská nemocnice spolupracuje v poskytování duchovní péče s františkány.