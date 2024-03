Kulturní dům v Klatovech opět o víkendu ožil. Po Kryštofech to tam ale tentokrát více bouřilo, zavítaly tam totiž kapely Arakain a Alkehol.

Kapely Arakain a Alkehol v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Do Klatovy skupiny Alkehol a Arakain dorazily v rámci společného turné Metal tour 2024. A jejich fanoušci si jejich koncerty užili. Sice sál nebyl nabitý, jak tomu mnohdy bývá, ale i tak na turné přišly stovky lidí. A metalové legendy je za to odměnily. "Pro mě jsou to legendy a když hrají poblíž, tak si jejich koncert nenechám ujít. A že tady není narváno? Tím lépe, dá se tady hýbat a dýchat. Za mě je to super, žádná tlačenice, takže pecka a nejsou fronty na pivo. A kluci jsou pořád borci, snažili se pořádně lidi rozbouřit, já jsem si to užil," řekl Pavel Brabec, který vyrazil s kamarády.

Na další nářez se můžete těšit 13. dubna, kdy do klatovského kulturního domu zamíří Protheus a Komunál v rámci Sex, pivo a Rock'n'roll tour.