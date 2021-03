Ve čtvrtek se kácení odehrávalo například v sadech Pod Valy, kde musely k zemi jít dva akáty.

„Oba stromy kácí z bezpečnostních důvodů. Jeden narušuje statiku domu, o který se přímo opírá. Druhý je už několikrát prořezaný a usychá odshora. Nechali jsme si zpracovat znalecké posudky, které ukázaly, že je nutné je nechat odstranit,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek.

Kácení ve městě bude pokračovat až do konce března, dokud je to možné ze zákona. „Na veškeré kácení je vydáno právoplatné povolení rozhodnutím orgánů ochrany přírody,“ poznamenal Hošek s tím, že za každý strom, který je poražen, bude minimálně jeden nový vysazen. Pokud je to možné, vysazují se na místo, kde se strom porazil. Pokud je na místě odstraněného stromu například ochranné pásmo inženýrských sítí, vysadí se nový jinde. Pod Valy se například bude dělat nová koncepční výsadba podél hradby.