Záchrana tonoucích osob, první pomoc, kontrola rekreačních oblastí nebo kontrola plavební dráhy – to je výčet hlavních činností týmu vodních záchranářů na stanici první pomoci na Keramice u hracholuské přehrady.

Pětičlenná výjezdová skupina nejčastěji vyráží ke zlomeninám, drobným poraněním, nevolnostem z horka či alkoholu nebo k vážným alergickým reakcím. „Fungujeme v režimu first responder, poskytujeme předlékařskou péči, tedy první pomoc,“ řekl Deníku záchranář Tomáš Kopáček.

Vodní záchranku po vyhodnocení situace do akce povolává dispečer integrovaného záchranného sboru a tým je s ním po celou dobu v kontaktu. „Pokud pacient krvácí z tepny, provádíme velmi přesný první úkon, abychom krvácení zastavili ještě před tím, než přijede záchranka. V případě alergických reakcí např. na štípnutí včely chladíme postižené místo a monitorujeme saturaci (množství kyslíku v krvi pozn. red.),“ popsal Kopáček.

Podle něj letos zatím naštěstí záchranáři nemuseli nikoho resuscitovat, na takovou situaci jsou však perfektně připraveni. „V tomto případě je naše role zásadní. Za pacientem přijíždíme s automatizovaným externím defibrilátorem (lékařský přístroj používaný k nepřímé srdeční masáži pozn. red.) a provádíme první předlékařskou resuscitaci. Je to náš obrovský benefit,“ zhodnotil záchranář.

NEUVÁZANÉ LODĚ

V letošním roce vyjel hracholuský tým už k osmi desítkám zásahů. „V porovnání s předchozími roky je to relativně vysoké číslo. Přibyly nám ale technické zásahy při bouřkách, kdy kolegové například otáčeli plachetnice a řešili neuvázaná plavidla,“ konstatoval Kopáček.

Záchranářům zároveň také narůstají počty zdravotnických výjezdů. „Stále tu máme standardní zdravotnické zásahy jako je akutní zhoršení zdravotního stavu a dušnosti. Je to tím, že na chatách u přehrady je mnoho starších lidí,“ uvedl.

Kopáček dodal, že 90 procent zásahů jsou zdravotnické, zbytek pak ty technické.

Podle vodních záchranářů je důležitá prevence a neustále rekreanty upozorňovat, aby se chovali zodpovědně. „Hracholuská přehrada je plocha, která je z velké části obklopená skalami. Lidé by proto neměli skákat do vody na místech, která neznají. Několikrát už to bohužel mělo fatální následky,“ varoval záchranář.

Dalším problémem je pak neznalost pravidel vodního provozu, kdy někteří lidé, kteří si zapůjčí motorovou loď, vůbec netuší, kde je plavební dráha. „Neví, kam mají zajíždět nebo nezajíždět, co je na vodě nebezpečné a podobně,“ poznamenal Kopáček s tím, že samostatnou kapitolou jsou pak opilí lidé. „Alkohol je s rekreací velmi úzce spojený. Bohužel ale způsobuje různé úrazové stavy. Často se také stává, že je nějaký člověk natolik opilý, že je vyžaduje zdravotnickou pomoc,“ uzavřel.