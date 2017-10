K ponorce potopené roku 1916 se ponořili jako první

Klatovsko – Potápěči z Czech Diving Teamu si na své konto připsali další mezinárodní úspěch. Jako prvním se jim podařilo u albánských břehů potopit k vraku rakousko-uherské ponorky U16, která na dně moře ležela více než sto let.

Czech Diving Team při potápění k ponorce U16.Foto: René Melichárek

Podobných kousků má tým vedený Klatovanem Zdeňkem Partynglem (49) na svém kontě už více. Aktuálně je v týmu hned pět Západočechů, čtyři z Klatovska a jeden Plzeňan. Samotné expedici, která se uskutečnila koncem září, předcházelo poměrně složité jednání týmu s albánskou stranou, přípravy trvaly déle než dva roky.

„My jsme v Albánii byli už vloni, kdy jsme dokumentovali vraky rakousko-uherských lodí Linz a Wien. Na základě našich výsledků a dobré spolupráce nám albánská strana umožnila pátrat po ztracené ponorce U16. Není náhoda, že pátráme po vracích na Jadranu. Specializujeme se právě na první světovou válku, kdy na rakousko-uherských lodích byla spousta českých námořníků. Někteří byli i na této ponorce. Dokonce se nám po návratu z expedice ozval potomek jednoho námořníka, Pavel Elstner. Jeho dědeček se jmenoval Maxmilián a dle vyprávění opouštěl ponorku jako poslední, řekl Deníku Partyngl.

Doplnil, že ponorku U16 potopily italské lodi v říjnu 1916. O 99 let později, v roce 2015, ji našla americká loď Hercules, která mapuje dno Jadranského moře a která patří neziskové organizaci RPM Nautical Foundation, jež pomáhá středomořským státům s rozvojem námořní archeologie, identifikací vraků, amforových polí a podobně. „Tato organizace objevila sonarem pod vodou objekt, který odpovídal obrysu ponorky. I podle dochovaných dokumentů se v této oblasti měla ponorka nacházet. Proto jsme v zimě letěli do Tirany jednat s ministerstvem kultury a zejména s ředitelem albánského centra podmořského výzkumu Auronem Tarem. Vyšli nám velmi vstříc a poskytli nám veškeré informace. Dostali jsme od nich čtyři přibližné polohy, kde byly pořízeny sonarové snímky. Letos jsme tam tedy uspořádali expedici a začali jsme hledat pomocí našeho sonaru a GPS,“ uvedl Partyngl a dodal, že 29. září se vše podařilo a čeští potápěči se jako první potopili k vraku ponorky, ležícímu zhruba 62 metrů pod hladinou. Vrak vyvázali sestupovým lanem, zdokumentovali a vyzvedli artefakt, který potvrdil, že skutečně jde o ponorku U16. „Pocit, který jsme při tom zažívali, se ani nedá popsat,“ svěřil se další klatovský potápěč David Hás. Dodal, že na práci Czech Diving Teamu se mu líbí, že kloubí dohromady adrenalin a historii.

VÍCE ÚSPĚCHŮ

Tým vznikl už v roce 2004 a od té doby se hned několikrát zapsal do historie. „První velká úspěšná expedice byla v roce 2005, kdy jsme zkoumali vrak lodi Zenta v Černé Hoře. Vznikl o tom i hodinový dokument pro Českou televizi. Pak tým pokračoval v dalších výzkumech na Jadranu, kdy jsme prováděli průzkum bitevní loďi Szent István, i o tom vznikl dokument pro Českou televizi. Největším úspěchem bylo nalezení vraku Giuseppe Garibaldi u Dubrovníku. Tato expedice byla poznamenána tragickou smrtí jednoho z členů týmu, který zahynul při průzkumu. Přesto jsme byli jako český tým první a našli jsme v hloubce 125 metrů křižník, který potopila rakousko-uherská ponorka U4 s českým kapitánem Rudolfem Singulem z Brna. Pak se náš tým zaměřil na historii československých lodí, zkoumali jsme obchodní loď Arna, která se potopila ve Španělsku v roce 1928, a poté loď Pionýr, která se v roce 1969 potopila na Bahamách. My jsme ten vrak našli a zdokumentovali,“ shrnul největší úspěchy Partyngl, podle něhož má tým za sebou i řadu dalších menších projektů.

Do Albánie se chce Czech Diving Team vrátit. Byl tam totiž kromě ponorky U16 nalezen ještě jeden vrak, o němž se původně myslelo, že jde o italský torpédoborec Nembo, pak se ale ukázalo, že to není on. Potápěči z Čech chtějí odhalit tajemství této lodi.