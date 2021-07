Situace s očkováním se otočila. Zatímco na jaře byl vakcín proti covidu nedostatek, v současné době očkovací látky v Plzeňském kraji kvůli nezájmu lidí přebývají. Deníku to potvrdil krajský koordinátor pro očkování Robin Šín.

Momentálně je v kraji druhou dávkou naočkováno zhruba 210 tisíc lidí. V září by mělo být zrušeno velkokapacitní očkovací centrumv plzeňských Skvrňanech, otevřené bylo v první polovině letošního března. „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále a jaký zájem o očkování budou lidé mít. Každopádně víme, že už je naočkováno tolik lidí, že nepotřebujeme, aby velkokapacitní centrum fungovalo,“ uvedl koordinátor s tím, že vakcinace by se pak přesunula do nemocnic a dalších míst. „I kdyby se aplikovaly třetí dávky, tak to zvládneme na těchto místech, jelikož se bude přeočkovávat pouze jednou dávkou,“ popsal koordinátor.

Chtějí informace

Od prvního července se k vakcinaci mohou hlásit i děti od 12 let. Zájem zatím není příliš velký. Robin Šín informoval, že nyní jsou v regionu k očkování registrovány jednotky tisíc dětí.

Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Alena Šebková, která ordinuje v Plzni, Deníku řekla, že rodiče se na očkování svých ratolestí proti covidu začínají informovat. „Volají mi do ordinace, ale určitě to nejsou masy lidí. Někteří se ptají i na očkování dětí mladších, kolem deseti let,“ sdělila pediatrička s tím, že rodiče by uvítali, kdyby jejich potomky mohl naočkovat ošetřující lékař. „Děti jsou přece jen na své lékaře zvyklé. Je to pro ně komfortnější, než když jdou do anonymního očkovacího centra,“ vysvětlila.

Podle Šebkové však zatím očkování v ordinacích pediatrů není možné, protože vakcíny se rozvážejí ve velkém právě do větších center. „My bychom takové množství nevyočkovali. Doufejme tedy, že ministerstvo splní sliby a do podzimu vybere firmu, která nám očkovací látky bude rozvážet stejně, jako je to s ostatními vakcínami,“ uzavřela.

Testované vakcíny

O vakcinaci svého osmiletého syna aktuálně neuvažuje Denisa Maňhalová z Plzně, která je však sama proti covidu naočkovaná. „Je to paradox. Já jsem ale nemocná a mám oslabené tělo. Dá mi zabrat i pouhý zánět průdušek. Kryštof je zdravé dítě. Začnu o tom uvažovat až ve chvíli, kdy budou vakcíny důkladně otestované i pro děti. Zatím z toho nemám dobrý pocit,“ reagovala na dotaz.