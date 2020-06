Bernard s odvoláním počítal a zároveň prvně veřejně oznámil, že v podzimních krajských volbách bude znovu kandidovat.

„Nejsem vůbec překvapený a myslím, že je to na mě vidět. Už tři týdny jsem věděl, že to takhle dopadne,“ reagoval Bernard s tím, že bod s jeho odvoláním navrhl ze slušnosti. „Tak by se politici měli chovat, pokud odejdou ze strany, která je nominovala. Myslím si, že takhle úspěšné čtyři roky Plzeňský kraj v minulosti nezažil. Udělám si tedy příležitost proto, abych zopakoval všechny ty úspěchy, které nás provázejí,“ řekl nyní již bývalý hejtman.

„Je vidět, že už začíná předvolební boj. Hlavní otázka byla, zda budu kandidovat. Budu kandidovat,“ oznámil Bernard. K jakému politickému subjektu se připojí, ale říci nechtěl. „Za koho půjdu do voleb, oznámím tento týden,“ dodal.

Již měsíce se spekuluje o tom, že Bernard bude lídrem kandidátky Starostů a nezávislých. To, že mu STAN už dvakrát nabízel, aby stranu do voleb vedl, potvrdil na pondělním zastupitelstvu náměstek pro dopravu Pavel Čížek (STAN).