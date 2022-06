Zdroj: DeníkA jelikož měly první postavičky úspěch, byl to pro ni povzbuzující impulz pro další tvorbu. Ve Msticích u rybníka se jí nabízel nevyužitý plácek, ideální pro výstavku. „Při úklidu stodoly u mojí mamky jsme narazili na staré zemědělské stroje, které by jinak skončily ve šrotu. Tak jsem je využila. Několikrát do roka výzdobu obměňuji dle ročního období,“ sdělila tvůrkyně.

PODÍVEJTE SE: Staré stroje ve Msticích hlídají prasátko a telátko

Balíky se již proměnily ve- Včelí medvídky, zajíce, kuřátko, prasátko, kravičku, čerta, sněhuláka, beránka a kohouta.

Aktuálně stojí na mstické návsi krtek a ježek, kteří jsou doplněni o další tvorbu, jako je například okno, koutek s houbami a dalšími doplňky. „S tvořením a údržbou mně pomáhá vnuk Matyášek. Největším potěšením pro mě je vidět každoročně vzrůstající počet návštěvníků. Poděkování patří rodině a Obecnímu úřadu Vřeskovice za podporu,“ dodala Marešová.