Jiří Vytiska je nejsilnějším strongmanem v Čechách

Sušice – Jiří Vytiska ze Sušice se stal nejsilnějším strongmanem v České republice, jelikož se stal vítězem České profesionální strongman ligy.

Poslední body sbíral v Opavě, kde rovněž zvítězil. Kromě toho měl celou sezonu velmi pestrou, najezdil desítky tisíc kilometrů, potřásl si rukou s Arnoldem Schwarzeneggerem a soutěžil se světovými profesionály.

„Cítím se fajn. Povedlo se. Jsem spokojený. Letošní sezona byla šílená, až neuvěřitelná. Zúčastnil jsem se asi šestnácti závodů. Na poslední závod v Opavě jsem se připravoval hlavně psychicky, samozřejmě byly i tréninky. Výhodou bylo, že jsme znali disciplíny dopředu,“ uvedl silák ze Šumavy.

Během sezony se nenudil a dokázal se probojovat na velké zahraniční závody. V březnu se zúčastnil mistrovství světa strongmanů v Americe Arnold Amateur Strongman World Championships 2017, v březnu byl také na mistrovství světa ve zdvihu klády v Litvě, odkud si přivezl páté místo, v září pak bojoval mezi profesionály na Arnold Classic Europe v Barceloně. „Nic jsem si neudělal, což je úžasné, a myslím, že jsem teď na vrcholu. Bylo by hezké, kdyby to tak ještě nebylo, ale tahle sezona byla opravdu těžká. Byl jsem na závodech v zahraničí i u nás, kde bylo osm kol profesionálního poháru, na dvou jsem nebyl kvůli zahraničním závodům a z těch šesti jsem měl pět prvních a jedno druhé místo, což je super,“ zbilancoval sezonu Vytiska.

CHCE OPĚT DO SVĚTA

Nejsilnější muž republiky se nyní chystá odpočívat a od ledna opět pracovat naplno. „Budeme pozvolna trénovat, změníme životosprávu, počítám, že půjdu nějakých pět kilo dolů. Chtěl bych jet k moři a odpočinout si. Od začátku roku pak nanovo, protože chci na amerického Arnolda, který začíná první víkend v březnu. Nyní ale musím vypnout, bylo toho hodně, jen kvůli závodům jsem najel asi 30 000 kilometrů,“ uvedl Vytiska.

V příští sezoně by chtěl stoupat ještě výš, rád by se dostal na závody mezi profesionály, jako se mu to podařilo v Barceloně. „Samozřejmě nevynechám český pohár. Doufám, že přijde někdo, proti komu budu moci bojovat, protože v mé kategorii už takových moc není. Chtěl bych, aby mě někdo vytáhl výš a mohl jsem se ním trénovat,“ svěřil se s přáním Vytiska.