„Napadlo nás, že by bylo hezké si při procházce Šumavou jen tak někde utrhnout ovoce ze stromu, sednout si a kochat se krajinou a místem, kde se dříve žilo a hospodařilo. Tak to bylo na samotě Rupperlmichel,“ řekl Richard Brož z WeLoveŠumava.

Chtěli, aby tohle místo mohli navštěvovat další generace, a tak obnovili starý sad, kde jsou původní višně a hrušně, které již něco pamatují. „O obnovu stromů se postaral arborista Tomáš Votava, který celý sad odborně prořezal a už to není takový prales. My jsme dokoupili další hrušky, které jsme vysadili na místo, kde dříve stromy rostly. Pro procházející milovníky Šumavy jsme dodali lavičku, aby si mohli užít jedinečné šumavské momenty. Děkujeme všem, kdo pomohli, a samozřejmě i lidem za to, že nás sledují, sdílí, kupují naše produkty, díky čemuž můžeme podobné věci dělat,“ dodal Brož.

Marek Ztracený opět zazářil a získal dvě ceny