I když je testovací centrum na hranicích s Německem, v žádném případě to neznamená, že tam testují jen pendlery. Přijít tam může kdokoliv a navíc bez předchozího objednání.

Testovat v Alžbětíně se začalo teprve od posledního února. „Jsme tady pro všechny občany České republiky, kteří se chtějí nechat otestovat. Antigenní testování je hrazené pojišťovnou každých 72 hodin, pokud člověk neprodělal v posledních třech měsících Covid-19 nebo nebyl v posledních pěti dnech na PCR testu. Ti si musí test platit sami. I to je zde možné. Děláme i PCR testy na lékařskou žádanku nebo pro samoplátce. Výsledky u antigenních testů jsou do deseti minut, u PCR do dvou až tří dnů SMS zprávou a e-mailem,“ řekla vedoucí sestra odběrového centra Marcela Pávová.

Na testování stačí přijít s kartičkou od pojišťovny a občanským průkazem. Centrum funguje na ranní směnu od 3 do 8 hodin a odpolední od 11 do 18 hodin. Od neděle 21. března, ale bude změna a testy se budou provádět po, út, čt od 3 do 8 hodin a od 11 do 18 hodin a st, pá, so, ne od 9 do 18 hodin. „Je to z toho důvodu, že ne každá ranní směna je vytížená. Nejvíce lidí bývá v neděli a v pondělí, pak méně úterý a čtvrtek, klidnější je hlavně středa a sobota. Fronty jsou maximálně do 15 lidí,“ poznamenala Pávová.

Jedním z pravidelných testovaných v Alžbětíně je Jan Votípka. „Jezdím sem z Klatov, je to pro mě lepší, protože tady je to bez objednání a vždy je tady místo, maximálně půl hodinky počkám. Nemocnice jsou stále přeplněné, tam není ani šance se objednat. Takže vyjedu dřív a tady je to v pohodě,“ řekl Deníku Votípka, který dojíždí do práce do Německa.

Jezdí i do firem

Kromě centra v Alžbětíně vyjíždějí i do firem. „Když jsme začínali testovat, tak se nám ozvaly dvě firmy z Klatov, které měly přes dvě stě zaměstnanců. Začínají přibývat i další a menší firmy, protože je pro ně výhodnější, když uděláme testy my, které jsou hrazené pojišťovnou, než aby si kupovali samotesty. Nyní už tak bude jedna směna zde a druhá na výjezdu. Firmy to nic nestojí. Navíc se například v Nýrsku mezi sebou dohodlo více malých firem a během tří hodin jsme je otestovaly s kolegyní všechny, jen s malými přejezdy,“ informovala Pávová.

Dle jejího poznatku existují různá ohniska nákazy. Může být firma, kde není nakažený vůbec nikdo, ale o 10 km vedle pak je společnost, kde se plíživě šíří nákaza, každý týden je nakažený někdo nový, jak si postupně nákazu předávají. „Proto zastávám názor, že bez edukace a prevence nemáme šanci. Testovat a očkovat je jediná šance,“ upozornila Pávová.

Poukázala také na chování lidí, ve kterém jsou velké rozdíly. „Někteří jsou hodně zodpovědní, chodí se pravidelně testovat. Což je podle mě cesta, každý bychom měli začít sami u sebe a testovat se. Často přicházejí i celé rodiny. Mladí jsou hodně zodpovědní, což je možná i tím, že mají doma rodiče, babičky, dědečky a chtějí je chránit. Bohužel jsou i tací, kterým vyjde test pozitivní a oni mají respirátor pod nosem a podobně,“ vyjmenovala Pávová s tím, že by se testování mělo začít řešit více na okresní či regionální úrovni. „Je třeba si představit místo čísel ve statistikách své blízké, kteří mohou nákazu nečekaně nést mnohem hůře, než předpokládáme. A to nemluvím o následcích, které jsou po "vyléčení". Žádná práce ani dovolená za to prostě nestojí,“ uvedla Pávová a dodala: „Úkolem testovacích center a obvodních lékařů je předcházet nákaze, tedy prevence a informování lidí, tedy edukace. Bez toho budeme jen obětí dezinformací a chaosu. A moje spolužačky ze zdravotnické školy, které pracují s těžce nemocnými lidmi přímo v nemocnici? Nemohla bych se jim podívat do očí, že nespolupracujeme.“

V současné době jsou dle jejích slov ve větší míře mezi pozitivními i děti a mládež.

Žádný pozitivní pendler

Testuje se i na druhé straně hranice. V minulém týdnu bylo v Arberlandhalle Bavorské Rudě uděláno tamními pracovníky 984 antigenních testů. Z českých pendlerů neměl žádný pozitivní test. Od 25. ledna tam bylo celkem otestováno 7 293 lidí, 33 výsledků bylo pozitivních.