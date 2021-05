Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce se tak po opravách opět otevřel lidem, z čehož měl radost klatovský farář Jaroslav Hůlle. „Neměl jsem z toho radost jen já, ale všichni, kteří se zúčastnili velké slavnosti. Moc si vážím toho, že přijeli všichni čeští a moravští biskupové. Byla to vše souhra náhod a já jsem moc rád, že zde byli. Lepší požehnání než od tolika biskupů jsme nemohli dostat,“ řekl Hůlle.

Spolupráce a ocenění

Jezuitský kostel je dominantní stavbou na klatovském náměstí a ztělesnění bohaté historie města. „To, že ho poctili svou návštěvou v rámci jednání biskupské konference, která se koná v těchto dnech v blízkém Nepomuku u příležitosti 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, biskupové v čele s panem kardinálem je obrovské poděkování nejen pro všechny farníky, ale pro všechny obyvatele města za to, jak pečují a snaží se rozvíjet kulturní a historické dědictví našeho města. Z mého pohledu není vždy úplně nejdůležitější kráčet doslova ruku v ruce, ale jít alespoň společně vedle sebe a stejným směrem. Mimochodem oprava jezuitského kostela svědčí o tom, že je to cesta správná,“ sdělil starosta města Rudolf Salvetr, který z rukou plzeňského biskupa Tomáše Holuba převzal v kostele ocenění. „Přiznám se, že mě to malinko zaskočilo, až dojalo. Na ceně je napsáno jednoduše Děkujeme. Ale nejde o poděkování jen mně, osobě starosty města, ale Klatovanům za to, jak o odkaz předků pečují,“ okomentoval nečekanou situaci starosta. Kromě něj biskup poděkoval za práci na opravách kostela faráři Hůllemu, který šířil mezi pracovníky pohodu a také vedoucí projektu opravy kostela Ivě Fictumové za veškerou práci.

Kostel otevřou lidem o pouti

Celá rekonstrukce trvala tři roky a vystřídalo se tam mnoho dělníků a umělců. „Pro mě je nejmilejší, že jsem se s nimi poznal a vytvořili partu. Vůbec bych se s nimi nebál jít do oprav dalšího kostela. Všem bych rád poděkoval a těším se až je znovu uvidím. Ještě není vše zcela dokončené, schází ještě jeden oltář a kazatelna,“ dodal klatovský farář s tím, že kostel by se měl Klatovanům otevřít okolo poutě.

Opravy kostela vyšly na více než sto milionů korun. Finančně se na nich podílelo i město Klatovy, které rovněž zvelebilo sousední Divadelní ulici.