V poslední části, která byla otevřena tento víkend, vznikla expozice Historie jezuitské koleje v Klatovech. „Pojednává o historii, která se píše od roku 1655 a my jsme se snažili zmapovat vývoj tak, jak tady šel život až do roku 2022. Expozice je rozdělena na tři etapy. První je jezuitská, která trvala zhruba 120 let, pak dalších zhruba 220 let zde byli vojáci, do roku 1992. A máme zde i novodobou historii, jak se postupně kolej rekonstruovala,“ uvedla kurátorka výstavy Jiřina Adámková.

Expozice lákala hned od prvních dnů otevření a vyvolávala vzpomínky, především u mužů, kteří prošli vojnou. „Jedna místnost je věnovaná první republice a druhá je od roku 1945 do roku 1992. Všichni chlapi, když přijdou, tak hodnotí, jestli máme správně ustláno a vzpomínají, jak to tehdy vypadalo. Ukazují manželkám, jak to museli mít vše tehdy i oni vyskládané,“ prozradila první postřehy od návštěvníků Adámková.

Všechny místnosti vychází z dobových materiálů. U dragounů jsou ustlané postele a věci na poličce srovnané tak, jak bylo v předpisech. „Je zajímavé, že jsem měla předpis z roku 1896, 1916 a 1937 a pořád to, jak mají být postele a srovnané věci, bylo stejné. Stejně tak jsme měli předpis u československé armády,“ poznamenala kurátorka.

Expozice je stálá, jde o další prohlídkový okruh klatovských katakomb. Návštěvník se tam dostane po zakoupení vstupenky v katakombách jen s průvodcem, který ho provede jednotlivými obdobími.