Ježíšek naděloval i v porodnici Klatovské nemocnice. Přímo na Štědrý den se tam narodila Laura Baumrukrová.

Přímo na Štědrý den se v Klatovech narodila Laura Baumrukrová. | Foto: Foto: archiv rodiny

„Měla se narodit až 11. ledna příštího roku. Ale asi jsem to trošku přehnala s předvánočním úklidem a na svět si malá pospíšila. Do porodnice jsem jela pár minut po začátku Štědrého dne a krátce před 13. hodinou přišla Laurinka na svět. Zní to jako klišé, ale je to opravdu náš nejkrásnější vánoční dárek,“ řekla Deníku maminka Jana Baumrukrová z Klatov.