Někteří se s novým sportem teprve seznamují, jiní si ho plně užívají.

„Máme dvě dvousloupové dráhy se zařízením, které dokáže jezdit rychlostí až 35 km/h. První dráha pro začátečníky má 160 m, výšku lan nad vodou okolo šesti metrů, větší dráha pro pokročilé má 200 m a výška je okolo devíti metrů. Na větší dráze budou během května nainstalované ještě tři překážky, aby se tam mohly dělat různé triky,“ popsal Martin Pátek, který wakepark provozuje se svou manželkou Lenkou.

Otevřeno je tam denně od 9 do 20 hodin, záleží i na počasí, ale dle slov provozovatele se najdou i tací, kteří chtějí jezdit i v dešti. Věkově se meze nekladou. „Může přijít úplně každý. Myslím, že děti už od šesti let se to zvládnou naučit úplně v pohodě. Nejmladším dětem, které jezdí v republice, je pět let. Horní hranice je neomezená, záleží, kdo se jak cítí. Máme i osmdesátileté jezdce. Není to nic složitého, myslím, že to dokážeme naučit každého, maximálně se několikrát padne do vody,“ uvedl Pátek.

Do wakeparku je potřeba se předem objednat, zatím mimo plnou sezonu stačí po telefonu, později bude v provozu rezervační systém na webových stránkách. Nechybí ani půjčovna vybavení.

Výhodou je také to, že wakepark je součástí kempu, takže si případně lidé mohou objednat i chaty a strávit tam více času. „V téhle době jsou zatím chaty zavřené, ale pokud přijedou v obytném voze či karavanu, tak to není problém tady zůstat,“ dodal Pátek.

Hodinové jízdné na rezervaci celého vleku je mimo sezonu 700 Kč, během času se dokáží prostřídat i čtyři osoby. Individuální cena pro jednoho je 300 Kč.