Skoro před rokem měla Petra Vítová dva domácí mazlíčky, pejska Rokyho a fenečku Dafne. Žijí v domku se zahradou, kolem něj je velký oplocený areál, kde večer pejsci hlídali, občas se chodili napít na konec areálu k potoku, kde jsou vrátka. „Jednou o víkendu odpoledne jsem pustila pejsky do celého areálu, jak byli zvyklí. Chodila jsem předtím před domem a slyšela jsem ránu, což bylo dost často, ale nevěnovala jsem tomu pozornost. Po půlhodině jsem je šla zkontrolovat a přišla jen Dafne. Tak jsem se zděsila a běžela pro manžela, že se Roky evidentně dostal z areálu a jestli někde blízko nejsou myslivci. Ale museli by být hodně blízko, protože rána byla slyšet opravdu kousek od nás,“ popisovala Cihlářová Vítová.

Začali psa hledat, ptali se v okolí, chodili po polích, dali výzvu na facebook. Po pár hodinách začali hledat autem. Večer vzala žena fenku Dafne, aby jí pomohla, a ona svého kamaráda našla. Byla to velká rána. „Dovedla mě za barák, kousek za areál, a stála tam na hnoji, v tu chvíli se mi zastavilo srdce. Můj milovaný parťák, který se mnou byl od mých dvaceti let, který mi hlídal syna od miminka po školní věk a pak i druhého syna. Náš milovaný Roky byl mrtvý, z poloviny zahrabaný v hnoji a koukaly mu jen zadní nohy a ocas,“ popisovala tragickou událost žena.

Vše nahlásili policii a doufali, že bude viník potrestán. Po pitvě u veterináře se rodina dozvěděla, že byl střelen nad prsa, střela mu proletěla oběma plícemi, které měl zdevastované, a kulka vyletěla žebry. „Byl střelen zblízka v klidu. Bylo vyvrácené, že by běžel nebo byl nějak v souboji, on se šel prostě nejspíš pomazlit, jak to měl ve zvyku. Ten člověk, co mu tohle udělal, se na něj musel koukat, jak umírá. Za mě takový člověk není normální. Pejsek byl zastřelen jinde a přenesen na místo, kde jsme ho našli. Tohle vše se odehrálo kousek od domu, všude okolo si běžně hrají děti. V tu chvíli mi i došlo, že se tady střílí už dlouho, jen jsem tomu nevěnovala pozornost. Náš případ nebyl vyřešen pro nedostatek důkazů. A ani nikoho, koho by to zajímat mělo, evidentně nezajímá, že se tady střílí. Tedy střílelo, rány po Rokyho vraždě už slyšet nejsou,“ vyprávěla smutně Cihlářová Vítová.

Po velké ztrátě se rodina rozhodla, že pro fenku Dafne pořídí kamarádku, aby nebyla nešťastná. Dafne se pořád bála, úplně se změnila a pořád koukala za barák, na místo, kde se evidentně vše odehrálo. Pořídili jí tak kamarádku, štěně křížence Endy. Všechno bylo fajn až do 13. března, kdy Endy zmizela, a rodina začala opět prožívat smutné chvíle, vrátily se jí vzpomínky. „Už je to skoro týden, co po ní není ani stopa, jsem zdrcená z toho, jak funguje v České republice pomoc od těch, co by pomáhat měli. Máme v Horažďovicích na několika místech vylepené plakáty a v každé vesnici v okolí Horažďovic. Ptali jsme se i myslivců, zda neviděli pejska v okolí. Ale pejska nikde nikdo neviděl. Přiznávám i svou chybu, že jsem měla dávat větší pozor, to ano. Ale i kdyby naši pejsci byli vždy jen kolem baráku, tak nikdo nemá právo beztrestně střílet psa, který miloval lidi. Co bude dál? Máme se bát o další pořízené štěňátko?“ sdělila zoufalá majitelka psa, která doufá, že Endy nepotkal stejný osud jako Rokyho.

Pokud by Endy někdo viděl nebo si ji nechal, protože ji někde našel, ozvěte se na telefonní číslo 728 968 073. Pejsek je čipovaný a v registru.