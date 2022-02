JINÉ PLÁNY

Proč se rozhodl ve vedení nemocnice jednatel skončit, vysvětlil takto: „Když jsem se domlouval s panem starostou, že vezmu funkci jednatele, tak jsem říkal, že do doby než se předá do rukou Plzeňskému kraji, což se předpokládalo ke konci roku 2021 a to se neuskutečnilo. Já mám ale jiné plány, tak jsme se dohodli s panem starostou, že skončím a předám to novému jednateli. Souhlasil jsem s tím, že budu pomáhat z pozice člena dozorčí rady,“ řekl Deníku Vlček.

V dozorčí radě nahradil Vladimíra Říhu. Prvotně ale dozorčí rada doporučila lékařku Evu Fedorovou, ale při volbě poměrem 3:4 nebyla prohlasována. Následně starosta navrhl bývalého jednatele, který byl schválen v poměru 4:3. „Přijde mi to absurdní, protože v podstatě bude kontrolovat svoji práci, kterou v nemocnici vykonával. Pro mě je klíčové, aby tam byli odborníci a ne političtí nominanti. Podle toho pak také jednání vypadají. Mezi členy je napjatá situace,“ uvedl za Piráty Pavel Hais, který je členem rady města.

Během jednání bylo také upozorněno na problém ohledně chirurgické ambulance, jelikož poslední lékař, který je v nemocnici na plný úvazek, končí k 31. březnu. „Dlouhodobě jsme na to upozorňovali, že k té skutečnosti může dojít a teď vidíme, že se to blíží. Bohužel se nyní už nebavíme o otevření lůžkové péče a ani jednodenní péče v oboru chirurgie. Nyní nás tíží to nejzákladnější z oboru chirurgie, a to je ambulantní péče v rozsahu 24/7. Dostáváme se do situace, která tady již jednou byla, kdy občané bojovali za záchranu chirurgické ambulance právě v tomto rozsahu,“ okomentoval Hais.

Starosta v tomto ohledu věří, že k nejhoršímu nedojde. „Všichni dělají vše pro to, aby se to vyřešilo. Je pravda, že odchází lékař, ale já věřím, že se podaří nového najít. I na jednání valné hromady zaznělo, že jsou v jednání lékaři,“ dodal Mottl.