Klimatická změna a její dopady na lokální krajinu, ekologie a příroda jsou témata, která budou provázet letošní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pod heslem „Až naprší a uschne“.

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět uzavřel v neděli dokumentární film Volání divočiny | Foto: Deník / Lucie Kohoutová

Třetí ročník v Sušici se dotkne i problematiky zdravotnictví, poruch příjmu potravy či zákulisí kapely z Jedličkova ústavu. Festival se tam uskuteční od 31. března do 3. dubna a předprodej vstupenek byl již zahájen. „Všechna projekční místa jsou letos bezbariérová, aby byla dostupná co nejvíce divákům. Všichni mohou bez obav dorazit do kina, do „Káčka“ nebo do sálu Církve bratrské,“ uvedla ze pořadatelskou organizaci Člověk v tísni Tereza Králová.