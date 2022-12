Lidé v Přešticích na jihu Plzeňska už desítky let touží po krytém bazénu. Už to vypadalo, že se ho v téměř sedmitisícovém městečku dočkají, když byl zhotoven projekt a Národní sportovní agentura na výstavbu vyčlenila 90 milionů korun. Jenže nové vedení radnice v čele se starostou Tomášem Chmelíkem bylo nuceno projekt zastavit. Vedly ho k tomu tři zásadní důvody. „Prvním je výše investičních nákladů, která stále rostla. Poslední odhad byl na úrovni 139 milionů korun, teď se to po aktualizaci vyšplhalo na 185 milionů. S dalšími náklady to činí celkem zhruba 200 milionů korun. Dotace by tak nedosáhla ani poloviny,“ uvedl Chmelík. Dodal, že druhým důvodem jsou náklady na provoz zařízení. Podle studie by město ročně doplácelo tři až 3,5 milionu korun, což by bylo akceptovatelné, jenže při současném růstu cen energií by se tato částka mohla výrazně zvýšit. V potaz radnice vzala i to, že v rámci České republiky mají obdobná zařízení problém se udržet. „Třetím důvodem je, že projekt předpokládal přijetí úvěru ve výši 100 milionů korun, abychom byli schopni pokrýt schodek, který by to vytvořilo v rozpočtu. Aktuální úrokové sazby jsou ale na takové úrovni, že by navýšení úvěru bylo v řádech desítek milionů,“ posteskl si Chmelík. Upozornil ale, že výstavba bazénu není ze stolu smetena definitivně, za lepších časů se k ní město může vrátit.