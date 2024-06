Hned dvě amatérské floristky z Janovic nad Úhlavou bodovaly v zemském kole floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu v Praze a přivezly zlato.

Alena Zelenková na zemském kole floristické soutěže v Praze. | Foto: se svolením Ludvíka Pouzy

V kategorii žák první místo obsadila Adéla Štampachová ze ZŠ Janovice nad Úhlavou a v kategorii senior Alena Zelenková ze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice nad Úhlavou. Obě reprezentovaly okres Klatovy.

„Je to obrovský úspěch. Za poslední čtyři roky jsme měli pokaždé ve finále zemského kola floristické soutěže amatérů své zástupce na stupních vítězů. Adélka Štampachová to dokonce dotáhla na třetí místo v kategorii žák na Mistrovství floristů ČR 2024. Obě floristky nyní postoupily do Národního kola. Gratulujeme jim," uvedl předseda územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy Ludvík Pouza.

