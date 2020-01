O tom, že FOD chce prodat budovu v Janovicích nad Úhlavou, jsme informovali minulý týden. Důvodem je špatné financování, které dostalo fond do tíživé situace.

A právě tato informace znepokojila Vaňka, který se o ni prý dozvěděl až médií, natolik, že se rozhodl rezignovat. Ředitelka FOD Hana Kupková to okomentovala takto: „Je nám líto, že v tomto těžkém období přicházíme o letitého člena předsednictva. Ze zdravotních důvodů se neúčastní našich vyjednávání a nakonec na svou pozici rezignoval.“

Vaňkům pohled na rezignaci je však úplně jiný. „Každý, kdo situaci sleduje, musí být v šoku, protože kolegyně z předsednictva navštívili Klokánek v polovině prosince a nebyla o něčem takovém ani zmínka. Rezignoval jsem proto, že mi dlouhodobě nebyly poskytovány informace o skutečném stavu fondu. Bohužel nebyly informace sdělovány mně, ale ani zaměstnancům a to je podle mě špatně, tak by to fungovat nemělo,“ řekl Deníku Vaněk, který se prý neúčastnil jednání proto, že o nich nevěděl. I přes pracovní neschopnost by se prý na ně v rámci vycházek dostavil.

O prodeji janovického Klokánku neměl ani tušení. „Vstupoval jsem do fondu, když měl 127 milionů dluhu. Věřím, že je i nyní situace složitá. Financování je bohužel pořád špatné. Zařízení v Janovicích je jediné v kraji a jeho konec by mohl mít dopad na fungování sociálně právní ochrany dětí,“ sdělil Vaněk.

O záchranu bojuje vedení FOD. Jedná s městy, obcemi i krajem. „Otevíráme další jednání o možnosti dofinancování roku 2019 na ministerstvu práce a sociálních věcí. Více informací bych měla mít během následujících dní,“ uvedla Kupková.

FOD schází šest milionů korun.