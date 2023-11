Mezi finalisty soutěže Muž roku 2023 byl také Klatovan Jan Koželuh. Jelikož byl úspěšný, následně reprezentoval Českou republiku na mezinárodním klání Man of the Globe. Ani odtud nepřijel s prázdnou.

Jan Koželuh na soutěžích. | Foto: facebook Jana Koželuha

Koželuh byl ze soutěže Muž roku nadšený. „Finále je za námi, velké díky všem, co se zúčastnili, co soutěž organizovali, co ji podpořili a co se přijeli podívat - hlavně klatovské partě. Je to neopakovatelná zkušenost, celkem nečekaně přenositelná i do běžného života, doporučuji se přihlásit a zkusit štěstí všem," uvedl po finále v ČR Koželuh.

Jelikož obdržel na nemedailové pozici cenu prezidenta soutěže - šerpu Men Super Model World, letěl reprezentovat ČR v listopadu do Dominikánské republiky. „Je to pro mě velká čest, vážím si možnosti reprezentovat ČR," okomentoval Koželuh.

Z mezinárodní soutěže Man of the Globe na Filipínách přivezl dvě šerpy - za třetí místo „Second runner-up“ a vítězství „Best in swimmwear“.