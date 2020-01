NP Šumava nedávno zveřejnil zprávu, jak se jelen Vincek, dlouhodobě sledovaný díky telemetrickému obojku, v poklidu na Šumavě dožil sedmnácti let. „Vincek nebyl co do stáří výrazným rekordmanem. Z téměř osmi set kusů jelení zvěře, která byla během minulé sezóny na území národních parků Šumava a Bavorský les a sousedící lesní správy Neureichenau, odlovena, dosáhli tři jedinci patnácti a další tři šestnácti let věku,“ uvedl Tomáš Peterka z NP Šumava.

Vincek zimu trávil vždy v přezimovací obůrce Paště, po otevření obůrky se toulal po oblasti dnešního bezzásahového území obou národních parků. Jenže teď se šumavským jelenům chystá temná budoucnost a právě přezimování v jedné z deseti obůrek, kam je láká připravená potrava a pocit bezpečí, by jim mohlo být osudným. „Národní park se rozhodl, že zlikviduje jelení zvěř na Šumavě, protože dělá škody na cenných dřevinách. Je to zajímavé. Jednomu živočišnému druhu, kůrovci, se nechávají zplundrovat tisíce hektarů lesa s tím, že jde o přirozený přírodní proces, do kterého se nemá zasahovat. A jiný živočišný druh park míní vybíjet. Představovali si, že nalákají zvěř do přezimovacích obůrek a tam ji vybijí. Tak to bylo v koncentráku, to je genocida,“ řekl Deníku starosta Modravy Antonín Schubert, který tento záměr tvrdě kritizuje. „Ono už je otázkou, jestli by se měla jelení zvěř v národním parku lovit takovým způsobem, jakým se loví. Každoročně se tu vystřílí zhruba tisíc kusů vysoké,“ tvrdí Schubert.

Fakt, že NP Šumava chtěl střílet jelení zvěř v přezimovacích obůrkách, potvrdila Deníku i starostka Borové Lady Jana Hrazánková. „Tento návrh zazněl na jednání o připravovaných zásadách péče o národní park. Musím říci, že to jsem vylétla. Já jsem zásadně proti, je to prasárna. To už mohou tu zvěř rovnou trávit,“ řekla Deníku Hrazánková.

PARK SE NEVZDÁVÁ

Podle náměstka ředitele NP Šumava Jana Kozla navrhla správa parku zapracovat lov jelení zvěře v obůrkách do zásad péče o národní park. Národní parky početnost jelení zvěře podle něj regulují, protože to ukládá zákon. „V národních parcích se zvěř regulovat musí. Naše péče o zvěř vychází mj. ze zákona o myslivosti, který ukládá vlastníkům honiteb, aby zvěř regulovali, tudíž ji lovili. Umožňuje přitom vyjmenované způsoby lovu. Za určitých podmínek lze podle tohoto zákona zvěř lovit i v přezimovacích zařízeních. Není to věc, která by byla obvyklá v měřítku České republiky, v měřítku střední Evropy se ale používá. Je tomu tak například v Národním parku Bavorský les,“ řekl Deníku Kozel.

Doplnil, že i když jde podle něj o legitimní metodu, Správa NP Šumava akceptuje názor pracovní skupiny a do návrhu zásad péče o národní park ji nezapracuje. Neznamená to ale, že by park od této myšlenky zcela ustoupil. „Můžeme tuto metodu použít, aniž bychom ji měli v zásadách péče. Každý uživatel honitby, pokud má přezimovací obůrku, může v ní za určitých podmínek zvěř lovit. To jasně říká zákon o myslivosti,“ uzavřel Kozel.