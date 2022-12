„Vše v životě by se mělo průběžně zlepšovat a také my cítili potřebu zpříjemnit maminkám po porodu pobyt na oddělení šestinedělí, proto jsme se rozhodli rozšířit jídelníček a obohatit ho o důležité základní živiny a vitamíny. A samozřejmě je myšleno i na ženy, které mají nějakou potravinovou intoleranci,“ vysvětlila vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Markéta Burešová. „Cílem je, aby se zde maminky cítily jako doma a mohly si v průběhu dne dát malou svačinku a v klidu posedět. Pokud jim to miminko dovolí,“ doplnila s úsměvem vrchní s tím, že maminky ale jinak dostávají i všechny ostatní denní pokrmy jako jiní pacienti.

Maminky v domažlické porodnici si nově užívají nonstop bufet jako v hotelu

Bufetový pult je umístěn v kuchyňce, která byla v listopadu kompletně upravena. Vznikla v ní nová kuchyňská linka, kde je veškeré potřebné nádobí, prosklený chladící box právě s chlazenými pokrmy pro rodičky, ale i vestavěná lednice na vlastní potraviny, které ženám přinesou jejích blízcí. Je zde i stůl, kde se mohou maminky i setkat a posvačit nebo si dát čaj či kávu společně.

O čerstvost potravin, hygienu stravování i případné individuální požadavky žen se starají nutriční terapeutka a nemocniční kuchyň. „S nutriční terapeutkou jsme řešily i přímo konkrétní značky a typy výrobků, aby šlo o kvalitní potraviny,“ uvedla Burešová. „A nutriční terapeutka je připravena řešit s rodičkami i pokud mají nějakou specifickou dietu, například z důvodu alergie na určitý typ potravin,“ uzavřela vrchní sestra.