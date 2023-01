Jarních 15 stupňů Celsia přálo vycházkám, a tak není divu, že se na Bolfánek vydaly davy lidí. Mnozí si vyšlapali až nahoru na rozhlednu a podívali do okolí, jiní si u ohnišť opékali. Každoročně Bolfánek také slouží k setkáním s přáteli a přání si do nového roku. Nechybělo ani občerstvení a vše zahájili Pošumavští trubači. "Je to fajn procházka a dneska je vyloženě parádní počasí. To by byla i škoda sedět doma. A my sem chodíme i tak každý rok, máme v Chudenicích kamarády, tak se s nimi pokaždé sejdeme," řekla Lenka Boublíková, která do Chudenic zavítala s celou rodinou.