ANKETNÍ OTÁZKY:

1. Co děláte v době karantény pro své občany?

2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?

3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Antonín Schubert, starosta Modravy:

1. Obec Modrava se snažila od samého počátku zabezpečit ty občany obce, kteří na Modravě skutečně trvale žijí, ochrannými a dezinfekčními prostředky. Tito občané dostávají zdarma respirátory, roušky, dezinfekční ubrousky, dezinfekční mýdla a jednorázové latexové rukavice. Byl to nelehký úkol, téměř výzva, protože nikde nic nebylo. Připomínalo komunistickou éru - nic nebylo k dostání, ale všichni všechno sehnali. Další věcí co dělá obec je, že dezinfikuje mobiliář obce a tu veřejnou infrastrukturu, která může být infikována návštěvníky Modravy. Těch jezdí na Modravu i přes omezený volný pohyb osob dost. Za zlé jim to nemám, protože toto omezení nikdo nekontroluje, ale nikdo vlastně lidem nevysvětlil, co to omezení pohybu je. A protože počáteční prognózy, že SARS-CoV-2 je po 15 minutách na vzduchu zničený, byly mylné, tak je taková dezinfekce v zájmu ochrany zdraví místních obyvatel nutná. Obec nezapomněla ani na místní občany, kteří jsou místními hasiči. Jednotku požární ochrany bylo nutné plně vybavit, pro případ rizikového zásahu, před koronovirovým nebezpečím. To se také podařilo.

2. Kdo si zaslouží skutečný dík jsou místní ženy a ženy vůbec. Ten elán, ta obětavost a soudržnost při šití roušek, to připomínalo listopadovou dobu roku 1989. Skláním se v hluboké úctě.

3. Kraj asi dělá co může. Část potřebných dezinfekčních a ochranných prostředků máme dodány Plzeňským krajem, za což jsme samozřejmě rádi. A co dělá vláda? Já jsem se na vojně naučil heslo, že iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel! Činnost vlády je spíš ukázkou toho, jak se taková krizová situace řešit nemá. A nevyužití potenciálu tradiční české dovednosti, ze strany vlády, to považuji přímo za trestuhodné!