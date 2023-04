Barvitý barokní svět. Takové bylo téma letošního 15. ročníku Barokních jezuitských Klatov, které se konaly v pátek a v sobotu v Klatovech. Součástí byly jako tradičně zajímavé přednášky a také křest.

Barokní jezuitské Klatovy 2023. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Letos jsme se v jezuitském refektáři sešli již popatnácté, přesto, že se první ročník konal již v roce 2007, ale bohužel tradici přerušil covid. Po celou dobu držíme stejné schéma, které je postaveno na tom, že zde zazní odborné slovo, duchovní slovo a krásná hudba,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust, který je rovněž předsedou spolku Klatovské katakomby, který byl společně s Městem Klatovy a Městskou knihovnou Klatovy pořadatelem.

Během zahájení byl jako tradičně pokřtěn sborník, který byl k patnáctému ročníku akce vydán.

Přednášky měly široké rozpětí témat. Jako první začínal Michal Vopálenský, který představil rentgenové metody zkoumání historických a uměleckých děl. Další přednášky se týkaly například Martina Středy, kláštera v Chotěšově, ale i toho, jak se Klatované potkali s barokním divadlem.

Každý ročník zakončuje requiem, zádušní mše za zemřelé v jezuitském kostele. Pokaždé byla slyšet hudba, která vznikla v době působení klatovských jezuitů, čili v době 1636 – 1773. Letos byla ale výjimka. „Autorem hudby letošního requiem je klatovský rodák Vít Aschenbrenner. Jeho dílo nese název Requiem in stile intico. Moc se na to těším a věřím, že to bude povedené,“ řekl před zahájením Barokních jezuitských Klatov místostarosta.

Během doprovodného programu měli lidé možnost navštívit katakomby, expozici v jezuitské koleji, která se týká vojenské historie a rovněž Pavilon skla.