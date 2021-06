„Fungujeme jako klasické turistické informační centrum, takže zde sdělíme návštěvníkům informace o Sušici, o nejbližším okolí a také se hodně lidé ptají na Šumavu. Zakoupit si zde mohou průvodce, mapy, různé suvenýry s motivy Sušice a nechybí ani sirky, které k našemu městu patří,“ uvedla pracovnice informačního centra Helena Šperlová.

Moderní a větší prostředí si pracovnice pochvalují a stejně tak příchozí. „Lidem se velice líbí. Sice nás často ještě hledají ve starém působišti, ale už si pomalu začínají zvykat. Už také začínají přicházet turisté, za což jsme rádi,“ poznamenala Šperlová.

Původně se plánovalo, že by mělo informační centrum vzniknout v rámci rekonstrukce bývalé lékárny na náměstí, ale tento krok byl přehodnocen.

Informační centrum je nyní v sezoně v provozu od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin a během letních prázdnin také v neděli od 9 do 14 hodin, taktéž ve svátky.