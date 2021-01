/FOTO/ Loňský rok byl náročný, ale i tak se toho v Klatovech zvládlo spoustu vybudovat. Investovalo se do komunikací, hřišť i budov.

Přejít do galerie

V Čínově si děti hrají na Noemově arše | Video: Deník/Daniela Loudová

„Rok 2020 byl pochopitelně zasažen covidem, což ovlivnilo rozpočet města, ale nakonec díky kompenzaci, která přišla, to nemělo tak zásadní dopad. Podařily se opravit komunikace, kde za nejsložitější považuji další etapu regenerace sídliště Pod Hůrkou včetně Podhůrecké ulice, což bylo dopravně hodně složité, stejně tak první část oprav na Domažlickém předměstí,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr, který pokračoval: „Jsem moc rád, že se podařilo postoupit v centru města s Divadelní ulicí, která jednoznačně navazuje na opravu historických velkých budov – jezuitské koleje, jezuitského kostela. Zázemí v podobě Divadelní ulice se povedlo začlenit do náměstí a je to skutečně upravený kus historického centra. Na budovy navazuje i objekt divadla, kde probíhaly opravy v několika etapách i uvnitř.“