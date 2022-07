První den poutě na kolotočích patří vždy levnějším jízdám. Provozovatelé zlevnili vstupy v průměru o 20 Kč. "Je to příjemná sleva, divila jsem se, že to udrželi i v této době. Ale i tak se to poměrně ranec za kolotoče. Ale nemůžeme přece děti ochudit, mají to rády," uvedla Klatovanka Renata Červená.