Když se chce, tak to jde. A právě to dokázali v Kašperských Horách. Na sjezdovce už se nacházelo jen minimum sněhu, ale závod na historických lyžích se tam přeji jen konal. Tradice, kterou odstartoval Emil Kintzl, tak nebyla přerušena.

Závod na dřevěných lyžích v Kašperských Horách. | Video: Daniela Loudová

Závod po staru z Lišáku s Emilem na sjezdovce v Kašperských Horách přiláká každoročně mnoho závodníků i diváků a jinak tomu nebylo ani letos. „Letos není sice sníh, ale pojede se, našli jsme flek sněhu. Myslím si, že když sníh je, tak se udělají závody, sranda, připomene se historie Šumavy a hlavní je, že se lidé sejdou, i kdyby to nemělo být o lyžování. S tradicí závodu začal Emil Kintzl a teď to má pod palcem jeho dcera Naďa jako ředitelka závodu a my jí moc rádi pomáháme, protože nám to přijde hezké a dává nám to smysl,“ řekl Radek Mařík.

To, že se tradice udržuje, i když nebylo téměř na čem sjet, udělalo dceři Emila Kintzla radost. „Sjezd začal dělat můj tatínek a my jsme mu slíbili, že v tom budeme pokračovat, což si přál, takže se snažíme, i když je málo sněhu. Kluci připravili trať, vzali se lopaty, doházeli sníh a pojede se. Jsme přesvědčení, že pojedeme i na tomhle. Docela jsem překvapená, že se i tak tady schází staří známí, takže si to užijeme, je hezké počasí. Jsem moc ráda a táta nahoře určitě taky,“ řekla Naďa Kintzlová.

Zdroj: Daniela Loudová

A na trať závodu se tak postavily nebojácné ženy, které pak následovali i odvážní muži, a dva, kteří přijeli bez lyží, si trať seběhli po svých. Ti, co se přišli jen podívat a fandit, si měli možnost užít rovněž krásný pohled na Kašperské Hory.