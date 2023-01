Je tak vidět, že Šumava láká i bez sněhu. "Pro nás je Šumava skvělá po celý rok, trochu nepříjemný ten déšť, ale snad ustane. A volby? Ty jsme si nemohli nechat ujít. Volím od 18 let pokaždé, je to přece naše povinnost, když chceme nějakou změnu. A i když to nedopadne dle našich představ, můžeme si říci, že my jsme se snažili. Osobně jsem velmi zvědavá, jak volby dopadnou," řekla jedna z voliček na průkaz, která byla v Železné Rudě s celou rodinou.

Dá se očekávat, že mnozí přijdou i v sobotu, kdy je možné volit od 8 do 14 hodin.

Prezidentské volby vzbudily velký zájem i u prvovoličů. Dvě kamarádky měly jasno