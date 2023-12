Peklíčko a nebíčko na hradě Rabí opět přilákalo mnoho lidí, neodradilo je ani trvalé sněžení.

Peklíčko a nebíčko na hradě Rabí. | Video: Daniela Loudová

Tradiční akci na hradě pořádal spolek ROSA. Pekelníci obsadili podzemní části hradu, kde si nachystali na děti různé úkoly, se kterými si musely poradit, aby mohly jít dál a unikly peklu. Na konci cesty nechyběl sám Lucifer, ten měl tentokrát pomocníka, aby nebyl na všechny zlobivce sám. U něj se musely děti upsat peklu nebo si vysloužit ještě šanci. Ti, kteří měli štěstí, mohli pokračovat do konírny, která připomínala nebe. Byla plná andílků, u kterých si děvčátka a chlapci měli možnost leccos vyrobit. U Mikuláše pak řekli básničku nebo zazpívali písničku a dostali odměnu.

Zaplněný kulturní dům v Klatovech si užil pořádnou nálož hitů od Harleje

Návštěvníkům se líbila i zimní atmosféra na hradě. „Rabí je moc hezký hrad, jezdíme sem i v létě, ale dnes to má krásnou zimní atmosféru a peklo, to už je mnoho let tradice. Mají to tady pěkně vymyšlené a je vidět, že to lidi pořád baví, stejně jako nás. Zkusili jsme vzít i nejmenšího dvouletého vnoučka, tak uvidíme, jak se s čerty seznámí, ale jinak je nebojácný," řekla Zuzana Sádlíková.