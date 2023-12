Obdivuhodné a krásné jubileum sto let slaví dnes, poslední den v roce, bojovník proti nacismu a komunismu František Wiendl z Klatov.

František Wiendl se svým synem Janem. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Počet svíček na dortu Františka Wiendla je obrovský, ale život neměl vůbec jednoduchý. Zažil si i hodně krušné chvíle a ukázal velkou odvahu. Záhy po únoru 1948 začal převádět přes hranice lidi pronásledované komunistickým režimem. Když udavači Státní bezpečnosti rozbili jeho skupinu, byl odsouzen, v uranových dolech strávil deset roků a v roce 1960 byl podmínečně propuštěn. Po listopadu 1989 byl jedním ze zakládajících členů Konfederace politických vězňů.

Wiendl je držitelem Řádu TGM III. stupně či ceny Paměti národa. Převzal také na půdě Senátu ČR v Praze Cenu Václava Bendy za svobodu, demokracii a lidská práva, udělovanou Ústavem pro studium totalitních režimů. Tehdy to pro něj byl dárek k 70. výročí jeho zatčení, které se odehrálo 20. 11. 1949.

Rovněž je čestným občanem města Klatovy. „Pan Wiendl má za sebou bohatý a těžký životní příběh, ať už v době protinacistického odboje, či poté odboje a odporu proti komunismu, se spoustou let v jáchymovských dolech. Jestli mohu něco popřát, tak je to stále elán, energie, zdraví, aby svůj příběh mohl předat i nejmladší generaci. Myslím, že právě tyto příběhy není dobré zapomínat. Osobně se těším na to, že 4. ledna se s panem Wiendlem a jeho synem, který s ním v loňském roce dokončil knihu připomínající jeho osud, budu moci setkat a osobně mu popřát,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

K blahopřání se připojil také historik Lukáš Kopecký: „Františku, děkuji za tvou práci v prospěch demokracie a připomínky totalitních režimů na našem území. Přeji pevné zdraví a dostatek životního elánu.“

Při svých 95. narozeninách prozradil Wiendl svůj recept na dlouhověkost. „Nejsem alkoholik, ale rád se při nějaké příležitosti napiju. Mám včeličky, a tak si myslím, že ty mohou za všechno, za moje zdraví.“

O oslavenci se mnohé dozvíte v již zmiňované knize Jana Wiendla a Františka Wiendla nazvané Oplocený čas – Vzpomínky politického vězně. Jde o rozhovor syna s otcem o jeho velmi těžkém životě v období totalitních režimů.