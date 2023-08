Lidem se opět naskytne jedinečná možnost zavítat na památky ve večerních hodinách a užít si zajímavý program. Ten je přichystán v rámci Hradozámecké noci, která se letos uskuteční v sobotu 26. srpna. Ve večerních hodinách zůstanou dokořán brány hned sedmi památek Plzeňského kraje. Hrad Rabí nabídne novinku.

Státní hrad Rábí | Foto: Národní památkový ústav

Romantickou atmosféru unikátní památky gotického stavitelství zažijí návštěvníci na hradě Rabí. Hradní areál bude osvětlen svíčkami, zavítat budou moci také na velké i malé nádvoří, do horního hradu, vystoupat na vyhlídková místa - do prvního patra Nového paláce nebo na vrchol nejvyšší věže i prozkoumat hradní sklepení. Vstup do hradního areálu bude možný od 19 hodin a hradní brána se uzavře ve 22 hodin. Poprvé po více než čtyřiceti letech bude otevřen hradní kostel Nejsvětější Trojice. Komentované prohlídky začínají v 19:00, 19:40, 20:20, 21:00 a 21:40 hodin.

Na hradě Švihov bude tématem letošní Hradozámecké noci rod Valdštejnů. „Podařilo se nám najít tři kouzelné spojitosti mezi švihovským hradem a tímto rodem, které návštěvníkům přiblížíme během večerních prohlídek s promítáním,“ uvedl kastelán Lukáš Bojčuk. Prohlídky začínají od 19:00.

Nevšední propojení hudby a gastronomie slibuje program na hradě Velhartice nazvaný Jak chutná hudba a jak zní dobré jídlo. Koncert židovských i autorských písní ovlivněných koloritem židovské kultury kapely Hudba na talíři doplní ochutnávka specialit z židovské kuchyně. Po koncertě bude možná procházka nočním hradem. Začátek je v 19:00 hodin.

Zajímavý program nabídnou i památky mimo Klatovsko. Klášter Kladruby nabízí kromě večerní prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie pozorování Slunce a noční oblohy spolu s odborníky z Hvězdárny v Rokycanech a Plzni. Těšit se můžete také na přednášku Lumíra Honzíka na téma Kalendář a jeho problematika. Program začíná od 18:15 hodin, předpokládaný konec je kolem 22. hodiny.

Návštěvníky zámku Manětín čekají speciální hrané prohlídky s názvem Námluvy manětínského pána aneb Jak to všechno začalo. „Oženit majitele manětínského panství, vznešeného pana hraběte Václava Josefa Lažanského není jen tak. Proto při letošní Hradozámecké noci budeme pro něj vybírat vhodnou nevěstu,“ láká k prohlídkám Renata Steidlová ze správy zámku Manětín. Návštěvníci se stanou hosty na hraběcí svatbě, připraveno je pro ně i drobné občerstvení v závěru prohlídky. Prohlídky se konají od 19:00 do 23:00 hodin.

Milovníky divadla potěší na zámku v Horšovském Týně představení Bratr, sestra a já na nádvoří zámku. Rodinné tragikomické drama, kde dominují staré křivdy a skrytá tajemství, začíná od 21:00 hodin.

Během kostýmovaných prohlídek na zámku v Tachově na téma Nejmladší z rodu Windischgrätzů se dozvíte, jak se knížecí děti vzdělávaly, jaké měly povinnosti nebo jakým zálibám se věnovaly. Prohlídky budou začínat v každou celou hodinu od 18:00 do 22:00 hodin.