Hrad Klenová obsadili v sobotu opět rytíři. Po dvouleté pauze se tam navrátila oblíbená akce, kterou pořádá Skupina historického šermu Morgana von Maxberg. K vidění byly souboje i tance.

Rytíři na hradě Klenová. | Video: Daniela Loudová

„Šlo o dvanáctý ročník akce Rytíři na hradě Klenová. Připravena byla různá šermířská vystoupení, sokolník, střelba, atrakce pro děti, historické tržiště a hlavní bodem programu bylo představení nazvané Cesta rytíře aneb Panošem na dvoře krále Jana. Na celém odpoledni se podílí hodně skupin a naším cílem bylo, je všechny představit v jednom vystoupení. Nechyběl turnaj na koních, lov, tanec a vše doprovodila historická hudba,“ řekla za pořadatelskou skupinu Jana Camprová Turjanicová.

Zdroj: Daniela Loudová

Dle jejích slov se na celé akci účastnilo zhruba osmdesát lidí ze všech skupin. Není tak úplně lehké vše naplánovat, jelikož skupiny nepochází ze stejného města. „Dlouho dopředu připravujeme koncept akce, a jelikož už máme zkušenosti s tímto místem i organizací, tak víme, co a jak. Vždy se snažíme program vylepšit, obměnit a přemýšlíme nad tématem, co bychom chtěli lidem ukázat. Píše se scénář, který rozešleme skupinám. Samotný trénink ale probíhá v pátek před samotnou akcí, všichni jsou šikovní, talentovaní a já se pokaždé nestačím divit, co ještě může být nového,“ popsala přípravy Camprová Turjanicová.

Klatovská pouť nabídne mnoho, atrakce, heligonky, folklor, výstavy i Xindla X

Zájem o akci byl jako každý rok velký. Lidé si nenechali ujít jednotlivá představení, ale jako vždy lákala nejvíce hlavní část programu.