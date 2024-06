Bohatý program čekal na návštěvníky hradu Klenová po celý den. „Návštěvníci se i tentokrát mohli těšit na spoustu šermířských vystoupení, ukázky rytířských dovedností na koních, historické tance i středověké vojenské ležení, kde si mohli prohlédnout výstroj a výzbroj bojovníků. Nechyběl ani sokolník s ukázkou dravců či mincmistr," uvedl za pořadatelskou skupinu historického šermu Morgana von Maxberg David Jandečka.

Připraven byl také doprovodný program pro děti i středověká střelnice, kde si mohly vystřelit z luku či kuše. Nechyběli ani trhovci, kteří nabízeli různé výrobky, či něco k zakousnutí a osvěžení.

Rytíři na hradě Klenová. | Video: Daniela Loudová

Vrcholem akce byla již tradiční bitva, na kterou se schází vždy nejvíce lidí, tentokrát diváci viděli vystoupení nazvané Žoldáci, jehož součástí byla také exhibice jezdců na koních.

Všichni si vysloužili od lidí obdiv i potlesk. „Byla to nádhera, i když jim to vůbec nezávidím. Ty těžké oděvy a zbroje v tomhle vedru, to musí být úmorné. Jsou fakt dobří, že to zvládají. Bylo to moc pěkné, pokaždé něco jiného a vždy povedené," řekla jedna z divaček Marcela Sedlačíková.