S koši plných hřibů odcházejí z lesů houbaři na Šumavě. Dle čtenářů Deníku rostou od Čachrova, přes Velhartice, Hartmanice až po Železnou Rudu. „Na houby chodíme okolo Strašína. Více o svém místě houbař neprozradí. Sušíme je, naložíme, popřípadě zamrazíme. Během jedné návštěvy lesa jsme našli 240 pravých hřibů a ani další den jsme neodešli z lesa s prázdnou,“ uvedla Ivana Pfeifferová.

Úspěšní jsou při sběru i manželé Marešovi ze Svrčovce. „Byli jsme v Boru u Klatov, v Milínově, v Habarticích. Už jsme ochutnali smaženici, houbové řízky, omáčku z hřibů a také něco zavařili a též trochu uložili do mrazáku. A samozřejmě sezona ještě nekončí,“ řekli natěšeně manželé.

S unikátním kouskem se pochlubila také manželka Antonína Kanty z Klatov. „Přinesl domů dvoukilového hřiba, který měl klobouk s průměrem 31 cm. Všichni jsme si z něj sedli na zadek,“ svěřila se žena.

NEPOŘÁDEK V LESE

Bohužel ne vše je tak radostné. Mnozí houbaři totiž myslí je na to, aby se napakovali houbami, ale nemyslí na pří-rodu. Zahazují v lese papírky od bonbonů, nedopalky od cigaret či obaly od nápojů či svačin. „Někteří lidé jsou opravdu dobytek. Omlouvám se, ale jinak se to snad ani říct nedá. Někteří dokonce div nezajedou autem až do lesa a nesbírají z něj. Je to hrozné. Houbařská sezona je skvělá, ale lidé by se měli naučit chovat. Jinak už časem v lese nic růst nemusí, když ho budeme ničit,“ nešetřila rozhořčením houbařka Milena Novotná z Klatov.