„Nádhera, splnil se mi sen,“ jásá například Tomáš Derfl. Pokud chcete také vyrazit, spěchejte. Podle mykologa Svatopluka Jána se situace bude v nejbližších dnech horšit, klatovští mykologové kvůli špatné prognóze dokonce zrušili výstavu, kterou chystali na příští víkend. Situace se zlepší nejdříve za dva týdny.

Nadšený se z návštěvy Šumavy vracel Tomáš Derfl z Litoměřic, který do oblíbeného pohoří s rodinou jezdí právě za houbařením. Teď tam strávili prodloužený víkend. „V pátek jsme vytipovávali místa v lesích kolem Kvildy, ale byla to bída, neboť bylo velké sucho. Jen v místech u potůčků a mechů jsme něco našli. Čím dál od parkovišť jsme šli, tím to bylo lepší,“ líčí Derfl. Dodává, že na větší množství hub narazili v sobotu u Borových Lad cca 2,5 km od parkoviště, kam došel málokterý houbař. „Z kopce teklo několik potůčků, což bylo ideální prostředí pro houby. Měli jsme pocit, že tam asi dva týdny nikdo nebyl. Zažili jsme nejlepší houbaření v životě, na které budeme dlouhou dobu vzpomínat. Navíc bylo příjemné počasí. Tolik hřibů smrkových a kovářů pohromadě v oblasti cca 300 x 300 metrů jsem nikdy na vlastní oči neviděl. No prostě nádhera. Splnil se mi sen,“ neskrývá nadšení Derfl. Houby nesesbírali, ale nechali si je na místě na druhý den, kdy se vraceli domů. „S bratrem jsme nasbírali za dvě hodiny dva koše hub a přepravku. Šlo především o hřiby smrkové, hřiby kováře a muchomůrky růžovky. Občas nám udělal radost hřib hnědý a křemenáč,“ popisuje s tím, že houby na místě nechali i pro ostatní. Na houbách si rodina pochutnala, část rozdala a část zamrazila.

Nadšeni se o víkendu ze Šumavy vraceli i další houbaři, například Renata Maříková z Točníku u Klatov. „Byla jsem nedaleko Javorné. Našla jsem hřiby smrkové i kováře a další houby. Část šla na sušení a část na řízky. Pochutnali jsme si, zítra zase vyrážím,“ směje se Maříková. S Derflem se shoduje, že houby jsou dost červivé.

To, že na jihozápadě Čech naplnili košíky, je ale podle mykologa Svatopluka Jána v rámci regionu aktuálně spíše výjimka. „Na střední Šumavě houby rostou, neboť v této oblasti okolo 20. srpna vydatně pršelo. Nyní ale i tam růst hub pomalu ustává,“ upozorňuje Ján. Celkově podle něj situace není dobrá, neboť máme za sebou přes padesát tropických dnů téměř bez deště. „Podhoubí je vyschlé a bude trvat dlouho, než se obnoví,“ vysvětluje Ján s tím, že houby se vyskytují nyní jen ojediněle a na trvale vlhkých lokalitách. „A je to druhově chudé. Proto jsme v Klatovech zrušili výstavu hub. Pokud by ale příští týden bylo lepší počasí, mohly by se houby kolem 24. až 26. září objevit v takovém množství, že uspokojí houbaře,“ uzavírá Ján.