Méně lidí

Postupný návrat zaznamenávají Hotely Srní. „Lidé se vrací. Jaro je sice slabší, není to jako v letech před covidem, ale to nyní způsobuje i válka. Současné období je o rezervacích na poslední chvíli. Lidi čekají, možná je to ještě i důsledek covidu, protože pořád tady je, někdo ho může chytnout, tak aby neřešil storno. Raději počkají a až tak ve čtvrtek a v pátek nám chodí rezervace na víkend,“ řekla manažerka Hotelů Srní Blanka Hančová s tím, že ale rezervace na léto už nyní vypadají mnohem lépe.

„Je to možná i tím, že si lidé rezervovali pobyty už i na další rok, protože máme i dost stálých hostů. Už vědí, že pokud si rezervují dopředu, mají i nižší cenu. Někdo si dělá rezervaci na další rok hned při odjezdu,“ poznamenala Hančová a dodala, že jim rovněž ubylo firemních pobytů, jelikož firmy po covidové době mnohdy výrazněji šetří.

Podobně to vidí i ubytovatelé na Modravě, kde rovněž zaznamenávají v současné době méně rezervací, než tomu bylo v období před covidem.

Velký zájem

Naopak ale v Orea Resort Horizont je to jiné. „Zájem o ubytování je stále obrovský. Oproti předchozím rokům je zájem i bezprostředně po zimní sezoně, ať už rodin s dětmi u víkendových pobytů, aktivních párů v týdnu nebo firemní skupinové klientely. Sousloví mimo sezonu v postcovidové době v podstatě nepoužíváme,“ řekl ředitel Milan Vyskočil.

Své návštěvníky se snaží nalákat i na novinky, které pro ně chystají. „Novinek máme hned několik, ale něco je překvapením až přímo pro hosty. Co prozradit můžeme, je, že v týdnu chystáme pravidelné grilování s nejkrásnějším výhledem na Šumavu, tematické bufetové večeře, pestré animační programy pro děti, zvýhodněné private wellness nebo profesionální barmanské show,“ nalákal Vyskočil.

Jedním z lákadel, které zpestří pobyt a především čas v restauraci na Horizontu, je robotická mluvící barmanka, která pobaví hlavně děti.

Museli zdražit

Stejně jako mnozí museli i provozovatelé pobytových zařízení sáhnout po zdražování. „Každý rok trochu zvyšujeme ceny, ale je to spíše kvůli inflaci a také se zvyšují náklady na provoz. Navíc jsme hotel zrekonstruovali, máme nové pokoje, ale je to v řádech jednotek procent,“ sdělila Hančová.

Stejně tak na ceny sáhli v hotelích Orea. „V tuto dobu máme ve srovnání s minulým rokem na letní sezonu přibližně o 10 % více již provedených rezervací s desetiprocentním nárůstem průměrné ceny za pokoj a noc. Rostoucí náklady i poptávka logicky vedou ke zdražování i v našem OREA Resort Horizont,“ vyčíslil Vyskočil a dodal, že druhý hotel OREA Hotel Špičák se rekonstruuje a otevře se 3. června.