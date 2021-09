Z plánů armády má radost starosta Železné Rudy Filip Smola. „Jsme rádi, že zde budeme mít armádní rekreační objekt. Je to mnohem lepší než výstavba dalších víkendových apartmánů, jejichž nárůst nám způsobuje víc škody než užitku. Vojáci si odpočinek rozhodně zaslouží, určitě se jim u nás bude líbit. Zároveň věřím, ze dojde ke vzniku nových pracovních míst pro místní obyvatele,“ okomentoval Smola.

Jakmile se začal hotel bourat začaly kolovat mezi lidmi spekulace, zda armáda pozemek neprodá a nevzniknou tam další apartmánové domy. Ale není tomu tak. Armáda tam do budoucna předpokládá výstavbu nového vojenského zařízení shodného určení jako byl Rixi. „Má tak vzniknout opět vojenské rekreační zařízení hotelového typu, které bude primárně sloužit k zajištění programů preventivní rehabilitace příslušníků ozbrojených sil, které vyplývají z příslušné branné legislativy. V případě volné kapacity bude vojenská zotavovna schopná doplňkově nabízet i rekreační pobyty pro vojáky a jejich rodiny,“ řekl Sýkora.

