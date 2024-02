Doslova ve švech praskal sál Horského klubu v Kašperských Horách, kde se konalo vzpomínkové setkání na Emila Kintzla, který by se právě v pátek 23. února dožil 90 let. Podvečerem provázely vzpomínky, ale byla pokřtěna také nová kniha Šumavská legenda Emil Kintzl, kterou napsal Jan Fischer. Ten rovněž zavzpomínal na deset let natáčení Zmizelé Šumavy.

Vzpomínkový večer na Emila Kintzla a křest knihy v Kašperských Horách. | Video: Daniela Loudová

Emil Kintzl byl známý svou vášní pro šumavskou přírodu, lyžování, turistiku, psal články i knihy, ale točil i pořad Zmizelá Šumava. A právě její první díl byl promítán i zpočátku setkání. „Vůbec jsme netušili, že budeme točit deset let a těch dílů bude téměř šedesát,“ poznamenal Fischer.

A jen pohled na Emila Kintzla a jeho poutavé a osobité vyprávění během pouštěného pořadu v mnoha lidech vyvolaly emoce a někteří se neubránili ani slzám. Stejně tak tomu bylo i během sestřihu, kde diváci měli možnost vidět zákulisí natáčení, kde slzy smutku byly vystřídány slzami smíchu. Pak už ale přišel na řadu samotný křest. Prvním kmotrem nemohl být nikdo jiný než dcera Emila Kintzla Naďa, vedle ní se postavil starosta města Kašperské Hory Jan Voldřich a trojici uzavřel kameraman Vladimír Holomek, který na Šumavě natáčel seriál Policie Modrava. „Já hlavně přeji tátovi všechno nejlepší k narozeninám. Knížka je pro něj, všichni kamarádi tam napsali příhody s ním nebo jak ho poznali, takže ať se všem líbí a dobře se prodává. Díky Honzovi a všem, kteří se na ní podíleli,“ popřála knížce se slzami v očích dcera Naďa.

Zdroj: Daniela Loudová

Vzpomínku v rámci křtu připojil starosta města: „Věřím tomu, že v knížce bude spousta veselých příhod a bude pozitivní a veselá, protože takhle já si Emila pamatuji. Nikdy jsem ho nepotkal se špatnou náladou, nikdy se nemračil, choval se vlídně a s respektem. Emil je pro nás mladší příkladem, příkladem toho, co jeden člověk dokáže udělat s komunitou okolo sebe, jak dokáže být přínosem, co se mu povedlo, je to motor v daném jedinci, který ne každý má, a Emil ho měl hodně silný.“

Na natáčení Policie Modrava, kde byl Emil Kintzl nedílnou součástí, nejen pro svou znalost Šumavy, zavzpomínal kameraman Holomek. „Popřál bych knize šťastnou cestu. Hlavně mi připomíná to, jak se Emil při natáčení vždy někde zjevil. My jsme byli někde v lese a na silnici a najednou se zjevil Emil, byl tam čtvrt hodinky a zase zmizel. Vždy měl výbornou náladu. Byl to dobrý duch seriálu a našeho štábu. Když jsme točili komparzní scény na náměstí nebo jinde, tak jsem říkal, kde je Emil. Nemohl být všude, ale byl tam často,“ vyprávěl kameraman.

Už je tomu rok, co Emil Kintzl nebrázdí Šumavu. Té je věnovaná soutěž

A nesmělo chybět ani slovo autora samotné knihy: „Křtím tě hromovou holí Emilovou, abys byla stejně úspěšná jako ty čtyři knížky před tebou. Emil bude rád a já taky.“

Přiznal také, že všichni po Kintzlově smrti očekávali, kdy vyjde kniha o něm, neustále se ho vyptávali, ale nebylo to jednoduché. „Trvalo to skoro rok, než jsem to mohl nějak uchopit a začít. Nevěděl jsem, jak knihu pojmout. Ale pak jsem začal skládat dohromady střípky a náhle jsem věděl, jaká bude a jak vše na sebe bude navazovat a jaký bude konec, kam bude směřovat," řekl Fischer.

O knihu byl velký zájem a není divu, dle čteného úryvku půjde o zajímavé a zábavné čtení, stejně tak jako bylo každé setkání se šumavskou legendou Emilem Kintzlem.