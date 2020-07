Zřejmě od myčky začalo hořet v bytě v Petrovicích u Měčína, kde na požár upozornil kouř, který se valil z oken. Na místo okamžitě vyjeli hasiči. „Šlo o požár vybavení kuchyně v bytovém domě. Oheň se rozšířil na část kuchyňské linky, naštěstí se nikomu nic nestalo. Požár nahlásili obyvatelé domu a sami se z domu evakuovali a počkali, až přijedeme. Museli jsme násilím vniknout do bytu, protože se tam nikdo nenacházel, pak jsme pomocí jednoho vysokotlakého proudu provedli likvidaci požáru,“ uvedl velitel zásahu Jiří Bečan.

Podle vyšetřovatele hasičů si požár, který způsobila technická závada, vyžádal škody ve výši 300 000 korun.

K požáru vyjížděli také hasiči v neděli v podvečer v Železné Rudě. Původně byli povoláni k požáru budovy nádražní restaurace na Špičáku, ze které vycházel kouř a plameny, během chvíle ale bylo upřesněno, že jde o požár u zastávky ČD Železná Ruda město. „Na místě hořel osobní automobil a přístřešek pro parkování. Navíc se uvnitř nacházela tlaková propanbutanová lahev. Byly nasazeny dva proudy C a pěnidlo pro zvýšení hasebního účinku, přičemž my jsme vytvořili druhý proud a dále jsme doplňovali vodu do cisterny Hasičského záchranného sboru Železná Ruda,“ uvedl za jednotku SDH Železná Ruda Filip Brož.