„Odvážili jsme se pro naše diváky nastudovat známou a oblíbenou hru Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. V jednom večeru se přenesete do několika světů, nahlédnete do řady osudů. Mladí milenci, noblesní vládci Athén, směšní a snaživí řemeslníci i kouzelné bytosti ze světa elfů a víl se potkávají v prostoru kouzelného lesa a v čase, ve kterém poblázněný svět snad opět brzy nabude řádu. Ten by měly stvrdit hned tři svatby na konci hry. Ale bude tomu skutečně tak? Bude sen noci svatojánské krásnou letní iluzí nebo spíše noční můrou? Přijďte si užít romantickou atmosféru letního venkovního představení,“ pozval za Tyjátr Karel Šťastný.