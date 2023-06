Jako tradičně, čtvrtou květnovou sobotu, se konala i letos Horažďovická padesátka, nejstarší bez přerušení konaný dálkový pochod v Čechách. Ideální slunečné počasí přilákalo na start pochodu 1 316 účastníků.

Horažďovická padesátka. | Foto: se svolením Josefa Dvořáka

I když byl počet účastníků vysoký, rekord z minulého roku se překonat nepodařilo. Chybělo ale pouhých 11 účastníků do dosažení loňské rekordní účasti, i tak je to druhá nejvyšší účast v historii pochodu. „Pro účastníky akce jsme připravili celkem šest pěších tras od 7 do 100 km a čtyři cyklotrasy od 20 do 100 km, které byly směrované na severovýchod k Blatné. Letos pěšáci vysoce převýšili cyklisty, na trasy vyšlo a do cíle došlo 810 pěších turistů, cykloturistů se zúčastnilo 506,“ uvedl organizátor Rudolf Dvořák.

Největší účast měly trasy na 7 km (236) a 15 km (312), pěknou účast měla i pro letošní ročník vložená trasa 10 km (92). Krátké trasy absolvují hlavně ti, pro které je účast na pochodu příjemnou procházkou v jarní přírodě a pochod je vytáhne za pohybem. „Pochopitelně vítáme ale i ty, kteří si vyberou delší trasy, letos si například klasickou trasu 50 km vybralo dvakrát více účastníků než v minulém roce. Na trase 100 km pro náročné jsme přivítali letos jediného účastníka. Řadu pěších doprovázeli jejich domácí miláčci, největším účastníkem byla kobylka Stella. U cyklistů si třetina vybrala trasu 50 km a 19 cyklistů projelo trasu 100 km, která vedla až k Miroticům a Vráži,“ zhodnotil Dvořák.

OBRAZEM: Jubilejní ročník Krále Šumavy je minulostí, podívejte se na fotky

Každý příchozí byl na vybranou trať vybaven popisem trasy s mapkou a sušenkou, v cíli ho čekala tradiční suvenýrová sklenička s emblémem letošního, 58. ročníku a diplomem za účast. Pro nejmenší připravila pionýrská skupina Otaváci na kontrolním stanovišti v Horažďovicích předměstí koutek her a soutěží a zájemci se mohli občerstvit a opékat buřtíka. „Za pomoc děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli udržet úroveň pochodu. Za letošním ročníkem už jsme udělali tečku, ale ihned se začneme připravovat na další ročník, opět čtvrtou květnovou sobotu v roce 2024,“ dodal Dvořák.