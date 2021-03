Kvůli velkému zájmu o výstavbu v Horažďovicích se město rozhodlo vybudovat letos stavební parcely.

„Půjde o výstavbu infrastruktury, což chystáme začít někdy letos na podzim, a hotovo by mohlo být do poloviny příštího roku. Nyní se bude dělat soutěž. Půjde o lokalitu pro výstavbu rodinných domů, kde plánujeme připravit dvacet parcel pro rodinné domy v různém rozmezí od 850 do 1200 metrů čtverečních. Lidé si tak budou moci vybírat dle svých požadavků,“ uvedl starosta Michael Forman.