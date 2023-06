Návštěvníci Švihova se kromě hudby měli možnost podívat také na klání silných mužů a žen v rámci horalských her. A že se bylo na co dívat!

Horalské skotské hry ve Švihově. | Video: Daniela Loudová

Hry se odehrávaly na louce za hradem, ale také přímo v areálu hradu. Diváci tak s napětím sledovali například hod kládou, hod skotským kladivem, hod závažím do dálky či do výšky a další disciplíny. Závodníkům nechyběly skotské kilty, jak už to na těchto akcích bývá.

V minulých letech měli možnost diváci sledovat hry například ve Strážově. Nyní doplňovaly doprovodný program Švihovského hudebního léta, které slavilo již padesát let.

